Mundial2022. Argentina mantém-se invicta e afasta o Chile do Qatar

Nas alturas de Calama, mais de 2.000 metros acima do nível mar, os chilenos acusaram a ausência do líder Arturo Vidal e somaram o segundo desaire consecutivo, depois de três vitórias de rajada que tinham relançado as suas contas.Após 15 de 18 jornadas, os chilenos seguem, provisoriamente, no sétimo lugar, com 16 pontos, a um de Colômbia (quinta) e Peru (sexto), que ainda não jogaram, três do Uruguai (quarto) e oito do Equador (terceiro).O ex-benfiquista Ángel Di Maria, capitão na ausência de Lionel Messi, adiantou os argentinos, com um remate colocado de fora da área, logo aos nove minutos, mas, aos 21, Ben Brereton empatou, com um vistoso cabeceamento, a sobrevoar "Dibu" Martínez, após cruzamento de Marcelino Núñez.Ainda na primeira parte, aos 34 minutos, a Argentina voltou ao comando, com uma recarga vitoriosa de Lautaro Martínez, na sequência de uma defesa para a frente de Claudio Bravo, que saiu de imediato lesionado, após remate de Rodrigo De Paul.

Com o benfiquista Otamendi - que viu o cartão amarelos aos 38 minutos - no centro da defesa, a Argentina raramente passou por sustos até ao final do encontro, apesar de o Chile ter tentado tudo para salvar, pelo menos, um ponto.