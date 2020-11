Mundial2022. Argentina "tramada" pelo VAR

A formação paraguaia entrou muito bem no encontro e adiantou-se aos 22 minutos, num penálti transformado por Ángel Romero, depois de uma falta de Martínez Quarta sobre Miguel Almirón.Aos 29 minutos, a Argentina perdeu Exequiel Palácios, por lesão, mas ganhou com a entrada de Giovani Lo Celso, que, aos 41 minutos, marcou o canto, na esquerda, que permitiu a Nicolás González, a novidade no "onze", empatar de cabeça.

Na segunda parte, a formação da casa dominou por completo o encontro, perante um Paraguai apenas interessado em defender.

Com este empate, a Argentina isolou-se, provisoriamente, na liderança da tabela, com sete pontos, contra seis do Brasil, que recebe esta sexta-feira a Venezuela, de José Peseiro. Por seu lado, o Paraguai saltou, à condição, para o quarto posto, com cinco.Em igualdade com os brasileiros está, provisoriamente, o Equador, que, no primeiro encontro da ronda, venceu a Bolívia por 3-2, em La Paz, graças a uma grande penalidade convertida por Carlos Gruezo, aos 88 minutos.