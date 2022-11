Mundial2022. Austrália com 17 estreantes nos convocados

O selecionador Graham Arnold divulgou a lista de 26 eleitos para a fase final do torneio, que se vai realizar no Qatar, da qual faz parte o jovem avançado Garang Kuol, de 18 anos, uma das maiores promessas do futebol australiano e um dos muitos jogadores que participarão pela primeira vez no Mundial.Kuol, que tem pais sudaneses, nasceu no Egito e mudou-se para a Austrália quando era criança, “reflete o cenário multicultural” da sociedade australiana: “Os nossos rapazes provêm de várias partes do mundo, mas estão todos unidos em torno de uma camisola”, observou Arnold.O selecionador australiano, em contrapartida, deixou de fora da lista de convocados o veterano guarda-redes Mitch Langerak, de 34 anos, que perdeu o lugar para Danny Vukovic, que é três anos mais velho.A Austrália tem como adversárias a França, detentora do troféu, Dinamarca e Tunísia, no Grupo D do Mundial2022, que se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro e conta com a participação da seleção portuguesa.Mathew Ryan (Copenhaga, Din), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners).Milos Degenek (Columbus Crew, EUA), Aziz Behich (Dundee United, Esc), Joel King (Odense, Din), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts, Esc), Fran Karacic (Brescia, Ita), Harry Souttar (Stoke City, Ing), Bailey Wright (Sunderland, Ing), Thomas Deng (Albirex Niigata, Jap).Aaron Mooy (Celtic, Esc), Jackson Irvine (St. Pauli, Ale), Ajdin Hrustic (Verona, Ita), Keanu Baccus (St. Mirren, Esc), Cameron Devlin (Hearts, Esc), Riley McGree (Middlesbrough, Ing).Awer Mabil (Cádiz, Esp), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian, Esc), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama, Jap), Craig Goodwin (Adelaide United).