Mundial2022: Avançado do Senegal Sadio Mané falha torneio por lesão

A lesão, contraída no jogo do Bayern com o Werder Bremen, em 08 de novembro, vai impedir o extremo de representar os senegaleses, que chegam ao Campeonato do Mundo como campeões de África, não tendo ainda sido divulgado o substituo de Mané.



A federação do Senegal explicou hoje que Mané não conseguirá recuperar a tempo de dar o seu contributo ao grupo, de que é o principal 'astro', tendo sido já por duas vezes nomeado Jogador Africano do Ano.



Aos 30 anos, soma 94 jogos pela seleção principal do seu país, com 34 golos marcados, mas não vai recuperar para jogar o segundo Mundial da carreira, depois da Rússia em 2018.



A maior parte da seleção senegalesa já se encontra no Qatar, integrada no grupo A, com Países Baixos, o anfitrião e o Equador, estreando-se na competição na segunda-feira (21 de novembro) frente à seleção neerlandesa.