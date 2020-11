Mundial2022. Brasil vence no Uruguai e reforça liderança

Arthur, aos 34 minutos, e Richarlison, aos 45, marcaram os tentos dos "canarinhos", ainda desfalcados de Neymar, que já haviam batido Bolívia (5-0, em casa), Peru (4-2 fora) e a Venezuela (1-0 em casa).



Em Montevideu, a primeira grande oportunidade foi do benfiquista Darwin Núñez, que, no primeiro jogo a titular pela "celeste", quase marcou aos cinco minutos, num tiro à barra, após excelente trabalho individual.



Os locais foram infelizes num lado do campo e igualmente no outro, quando, aos 34 minutos, um remate frontal de Arthur tabelou em Giménez e traiu Campanã.



Em vantagem, o Brasil ficou ainda mais tranquilo, quase chegou ao segundo golo aos 35 minutos, por Firmino, mas logrou-o mesmo aos 45, num cabeceamento de Richarlison, após canto curto de Everton Ribeiro e centro da esquerda de Renan Lodi.



Ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, Godín, de cabeça, acertou na barra, após livre de De La Cruz, e as esperanças dos uruguaios, que já não pareciam muitas, acabaram em definitivo aos 71, quando Cavani viu o vermelho direto.



Darwin jogou os 90 minutos nos anfitriões, no lugar de Luís Suárez, que deu positivo à covid-19, enquanto nos forasteiros, o também benfiquista Everton entrou aos 70.