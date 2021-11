Mundial2022: Camarões e Tunísia fecham lote de apurados para última fase africana

O conjunto de António Conceição partia para a última jornada no segundo lugar do Grupo D, a um ponto da Costa do Marfim, equipa que os Camarões derrotaram por 1-0, para seguir em frente.



No Grupo B, a Tunísia terminou na liderança, com 13 pontos, mais dois do que a Guiné, depois de vencer em casa a Zâmbia, por 3-1.



Na terceira e última fase do apuramento africano, da qual vão sair os cinco apurados, estão Camarões, Tunísia, Nigéria, Argélia, Mali, Egito, de Carlos Queiroz, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo.