Mundial2022. Carlos Queiroz goleado e José Peseiro vencedor

Em Quito, os locais não deram hipóteses ao "onze" de Queiroz, decidindo o jogo, ou quase, com dois golos nos primeiros 10 minutos.



Robert Arboleada, aos sete minutos, e Ángel Mena, aos nove, deram o mote, com Michael Estrada a apontar o terceiro, aos 32, e Xavier Arriaga o quarto, aos 39.



Em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, James Rodríguez ainda reduziu, de penálti, mas o Equador acabou por retomar o caminho da goleada, com tentos do "leão" Gonzalo Plata, que entrou aos 32, marcou aos 78 e viu o segundo amarelo e o respetivo vermelho aos 80, e de Pervis Estupiñán, aos 90+1.



Na formação colombiana, que começou com um 3-0 à Venezuela e depois empatou 2-2 no Chile e perdeu por 3-0 na receção ao Uruguai, os portistas Luis Díaz e Uribe foram titulares, mas saíram ainda na primeira parte, após o 0-4, como Mojica e Orejuela.



Se a Colômbia, de Queiroz, viu a situação complicar-se, a Venezuela, de José Peseiro, ganhou nova vida, ao bater em casa o Chile, por 2-1, num embate em que marcou cedo, aos nove minutos, por intermédio de Luis Del Pino.



Os venezuelanos empolgaram-se com o primeiro golo na qualificação, ao quarto jogo, e após três derrotas, mas a moralização durou pouco, pois o Chile empatou aos 15 minutos, pelo inevitável Arturo Vidal, com o quarto tento nas eliminatórias.



A igualdade foi-se arrastando, mas, quando parecia que já era inamovível, a grande estrela dos locais, o avançado Salomón Rondon deu o triunfo ao "onze" de Peseiro, aos 81 minutos.



Depois de disputados os dois primeiros encontros da quarta jornada, Brasil e Equador somam nove pontos, contra sete da Argentina, seis do Uruguai, cinco do Paraguai, quatro do Chile e da Colômbia, três da Venezuela, um do Peru e nenhum da Bolívia.