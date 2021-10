Mundial2022: Coates, Ugarte e Darwin nos pré-convocados do Uruguai

Os futebolistas Sebastián Coates, Manuel Ugarte, ambos do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, integram a lista de pré-convocados do Uruguai, com vista à dupla jornada de qualificação sul-americana para o Mundial2022, anunciou hoje a federação uruguaia (AUF).