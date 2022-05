Mundial2022. Competição envolverá cinco mil milhões de adeptos

", disse o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.O emir ressaltou que “" e que "".Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, adiantou a previsão de que, e destacou o poder de união que o futebol tem, para reunir adeptos de diferentes culturas numa só competição.O dirigente também realçou a importância de colocar diversos países a colaborar na organização de competições, como vai acontecer em 2026 com o México, os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, e como aconteceu em 2002 com a Coreia do Sul e o Japão.", disse Infantino.Em Davos, o líder da FIFA falou ainda das "dimensões específicas" do futebol nas esferas social, emocional e económica, destacando ainda que a economia do futebol, à escala global, tem uma enorme rentabilidade.", disse Infantino.E acrescentou: "".Além de Infantino, o painel sobre a "força unificadora do desporto" contou ainda com a participação do ex-jogador brasileiro Ronaldo Nazário, bicampeão mundial.", vincou o antigo atacante.O Mundial deste ano, no Qatar, decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro, estando Portugal integrado no Grupo H, com Coreia do Sul, Gana e Uruguai.