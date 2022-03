Mundial2022. Darwin ajuda Uruguai a qualificar-se

Com a vitória face aos peruanos, o Uruguai, "carrasco" de Portugal nos oitavos de final da edição de 2018, assegurou uma 14.ª presença no Mundial, prova que venceu em 1930 e 1950.

A 17.ª e penúltima ronda da zona sul-americana selou também a qualificação do Equador, que está no Qatar mesmo depois de perder por 3-1 no Paraguai.



Apesar do desaire, o conjunto do argentino Gustavo Alfaro está pela quarta vez no Mundial, no qual também vão estar, em representação da América do Sul, o Brasil e a Argentina, há muito com presença garantida no Qatar.



A ronda 17 fecha esta sexta-feira, com a receção da Argentina à Venezuela, num embate marcado para Buenos Aires.