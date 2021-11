Mundial2022. Equador bate Venezuela e reforça terceiro lugar na América do Sul

Com este resultado, os comandados do argentino Gustavo Alfaro já garantiram que vão fechar a ronda 13 no terceiro lugar, com 20 pontos, apenas atrás de Brasil (31) e Argentina (25), duas seleções com apenas 11 jogos disputados.

Provisoriamente, o Equador, que procura a quarta presença, depois de 2002, 2006 e 2014, tem mais quatro pontos do que a Colômbia, quarta colocada, e o Uruguai.

Por seu lado, a Venezuela manteve-se com sete pontos, no último lugar, pelo que ainda não será desta, certamente, que irá conseguir chegar pela primeira a um Mundial.Os quatro primeiros da zona sul-americana qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2022, enquanto o quinto disputa uns ‘play-offs’ intercontinentais.