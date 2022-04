Mundial2022: Escócia-Ucrânia do "play-off" marcado para 01 de junho

O Escócia-Ucrânia, da meia-final do 'play-off' de acesso ao Mundial2022 de futebol, vai jogar-se em solo escocês no dia 01 de junho, anunciou hoje a FIFA, com a final, contra o País de Gales, no dia 05.