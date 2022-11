Mundial2022: Espanha bate Jordânia por 3-1 em particular

O jovem avançado do FC Barcelona Ansu Fati, de 20 anos, nascido na Guiné-Bissau, inaugurou o marcador, aos 13 minutos, e o companheiro de equipa Gavi, de 18 anos, dilatou a vantagem espanhola, aos 56.



Nico Williams fez o 3-0 para 'La Roja', aos 84, e a Jordânia ainda conseguiu marcar o 'golo de honra', por intermédio de Hamza Al Daradreh, aos 90+2, num jogo disputado em Amã, capital jordana.



A Espanha está no grupo E do Mundial2022, juntamente com Alemanha, Costa Rica e Japão, enquanto a Jordânia não conseguiu a qualificação para a competição no Qatar.