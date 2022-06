Mundial2022: FIFA confirma Equador ao validar convocatória de Byron Castillo

“Após analisar toda a documentação recebida pelas partes, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o procedimento disciplinar iniciado contra a FEF”, referiu o organismo.



Em causa está a presença do lateral/extremo direito em oito desafios de apuramento para o Mundial, contestada pelo Chile, que alega ter documentos que provam que o atleta do Barcelona do Equador é colombiano.



O Chile, que ainda pode recorrer ao tribunal de apelo da FIFA e ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), falhou a classificação para o Mundial, acabando em sétimo.



A provar-se a fraude, o Equador arriscava perder todos os desafios por 3-0, falhando assim o quarto e último lugar da América do Sul com acesso direto ao Qatar: o quinto, que foi o Peru, vai disputar um ‘play-off’ intercontinental com a Nova Zelândia



O Equador integra o Grupo A do anfitrião Qatar, dos Países Baixos e do Senegal.