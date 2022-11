Mundial2022: Gareth Bale lidera País de Gales na primeira fase final desde 1958

Desde 1958 que aquela nação britânica não marcava presença num campeonato do Mundo, o que vai mudar no Qatar, integrados que estão no Grupo B, com Estados Unidos, com quem começam a jogar, em 21 de novembro, o Irão, treinado por Carlos Queiroz, no dia 25, e a Inglaterra, no fecho da 'poule', dia 29.



Bale jogou no sábado, numa final da MLS discutida no desempate por grandes penalidades a favor da sua equipa, o primeiro jogo competitivo desde o início de outubro, mas é, ainda assim, a figura de proa do conjunto orientado por Robert Page.



O extremo, que foi campeão europeu pelo Real Madrid, clube em que se notabilizou depois de 'surgir' no Tottenham, em Inglaterra, encontra-se atualmente, aos 33 anos, na Liga norte-americana, que ganhou, muito por culpa de um golo seu na final, aos 120+8 minutos, que forçou a 'lotaria'.



Outros destaques passam pelo defesa Ben Davies (Tottenham), os médios Aaron Ramsey (Nice) e o 'capitão' Joe Allen (Swansea), outro jogador longe da melhor forma física, além do avançado Daniel James, a jogar no Fulham, de Marco Silva, que também coloca Harry Wilson na lista final.







Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Wayne Hennessey (Nottingham Forest, Ing), Danny Ward (Leicester, Ing) e Adam Davies (Sheffield United, Ing).



- Defesas: Ben Davies (Tottenham, Ing) Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton, Ing), Joe Rodon (Rennes, Fra), Chris Mepham (Bournemouth, Ing), Ethan Ampadu (Spezia, Ita), Chris Gunter (Wimbledon, Ing), Neco Williams (Nottingham Forest, Ing) e Connor Roberts (Burnley, Ing).



- Médios: Sorba Thomas (Huddersfield, Ing), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons, Ing), Dylan Levitt (Dundee United, Esc), Harry Wilson (Fulham, Ing), Joe Morrell (Portsmouth, Ing), Jonny Williams (Swindon, Ing), Aaron Ramsey (Nice, Fra) e Rubin Colwill (Cardiff).



- Avançados: Gareth Bale (Los Angeles FC, EUA), Kieffer Moore (Bournemouth, Ing), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest, Ing) e Daniel James (Fulham, Ing).