Mundial2022. Guiné-Bissau vence em São Tomé e Príncipe

O único golo da partida foi marcado aos 86 minutos, por Nanu, jogador do Marítimo, na transformação de uma grande penalidade.



A seleção guineense esteve sempre por cima do jogo falhando pelo menos quatro lances que poderiam acabar em golos, não fosse a boa exibição do guarda-redes Falcão.



No final do jogo, o treinador são-tomense, Adriano Eusébio, considerou que o empate "seria um resultado justo por aquilo que a seleção" de São Tomé e Príncipe fez "diante uma poderosa Guiné-Bissau".



Classificou os seus jogadores como "autênticos heróis", num jogo em que criticou a arbitragem, principalmente a marcação da grande penalidade.



Adriano Eusébio prometeu "mudar de estratégia" para o jogo da segunda mão em Bissau, marcado para a próxima terça-feira.



O treinador da seleção da Guiné-Bissau admitiu que a sua seleção defrontou uma equipa que "não tem nada a ver com a posição em que está" (no "ranking" da FIFA).



"Nós sempre respeitámos o adversário. São Tomé, na posição em que se encontra, não tem nada a ver com esse jogo. Fizeram tudo para nos contrariar. Tivemos oportunidade para fazer golos na primeira parte, mas não conseguimos por mérito de guarda-redes e agora vamos a Bissau e aguardar o que sair de lá", disse Baciro Candé.