Mundial2022. Hamdallah regressa à seleção de Marrocos

O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, integrou na lista as principais figuras atuais da equipa, como os laterais Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e Noussair Mazraoui (Bayern Munique) ou o médio Hakim Ziyech (Chelsea).



"Confiamos nesta lista e peço aos marroquinos que apoiem a equipa", disse o selecionador, na conferência de imprensa de imprensa de apresentação dos convocados.



Marrocos está integrado no Grupo F e estreia-se frente à Croácia (23 de novembro), seguindo-se jogos com a Bélgica (27 de novembro) e o Canadá (1 de dezembro).



Os "leões do Atlas" vão estar pela sexta vez num Mundial, mas apenas passaram a fase de grupos em 1986, numa prova em que venceram Portugal (3-1), no derradeiro jogo dos grupos.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Yassine Bono (Sevilha, Esp), Munir Elkajoui (Al-Wehda, Ara) e Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)



- Defesas: Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Badr Benoun (Qatar SC, Qat), Noussair Mazraoui (Bayern Munique, Ale), Jawad El Yamiq (Valladolid, Esp), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fra), Nayev Aguerd (West Ham, Ing), Romain Saiss (Besiktas, Tur) e Achraf Dari (Brest, Fra).



- Médios: Abdelhamid Sabiri (Sampdoria, Ita), Azzedine Ounahi (Angers, Fra), Sofyan Amrabat (Fiorentina, Ita), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Selim Amallah (Standard Liège, Bel), Bilal Khanous (Genk, Bel) e Amine Harit (Marselha, Fra).



- Avançados: Abderazak Hamdallah (Al-Ittihad, Ara), Zakaria Aboukhlal (Toulouse, Fra), Youssef En-Nesyri (Sevilha, Esp), Abde Ezzalzouli (Osasuna, Esp), Soufian Boufal (Angers, Fra), Walid Cheddira (Bari, Ita), Hakim Ziyech (Chelsea, Ing) e Ilyas Chair (Queens Park Rangers, Ing).