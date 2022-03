Mundial2022. Imprensa italiana arrasa a seleção

Depois de no verão passado terem festejado o título europeu, numa final diante da Inglaterra, em Wembley, os italianos ficaram, na quinta-feira, fora do Mundial pela segunda vez consecutiva, uma situação que o Corriere dello Sport classifica como inferno e ilustra com uma foto de alguns jogadores a taparem a cara com a camisola.



“Macedónia vence em Palermo, Itália fica sem Mundial. Clamorosa derrota: Ao minuto 92, golo de Trajkovski depois do domínio dos ‘azzurri’”, escreve o jornal.



A Gazzetta dello Sport escolheu uma imagem do capitão Giorgio Chiellini a confortar o guarda-redes Giorgio Donnarumma, e sob o título "Fora do Mundial" escreve: “Ao minuto 92, os heróis de Wembley ficaram em casa e fora do Mundial. É a segunda vez consecutiva para a Itália”.



O jornal refere ainda que a continuidade de Roberto Mancini no cargo de selecionador está a ser analisada e aponta já o antigo internacional transalpino Fabio Cannavaro e o experiente Marcelo Lippi como possíveis sucessores, sendo que o segundo seria um regresso ao cargo, depois de ter conduzido a "squadra azzurra" ao título mundial de 2006, na Alemanha.



O Tuttosport escolheu a mesma imagem da Gazzetta dello Sport e escreveu apenas "Nãooooooo" e o subtítulo “Em Palermo, a Macedónia do Norte elimina a campeã europeia, com um golo aos 92 minutos”.



Em França, o L’Equipe escolheu o título "Itália perdida no deserto", e chamou também à primeira página a vitória de Portugal sobre a Turquia (3-1), que colocou a seleção lusa no jogo decisivo para ocupar uma das vagas no Mundial, precisamente frente à Macedónia do Norte, titulando: "Portugal tremeu".



O jornal espanhol Marca escolheu uma foto de Berardi ajoelhado e com a cara no chão e o título "Itália fora do Mundial", para chamar à capa a grande surpresa uma das meias-finais dos "play-offs" de qualificação para o Mundial.



A Marca chama também à primeira página o triunfo de Portugal sobre a Turquia, escrevendo que Portugal teve um “Dia redondo”, pois venceu e evitou jogar com a Itália.



A vitória sobre os turcos, que aos 85 minutos falharam uma grande penalidade que poderia ter empatado a partida a dois golos, qualificou a seleção portuguesa de futebol para a final do caminho C dos "play-offs" de apuramento para o Mundial2022.



No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, Estádio do Dragão, no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0.