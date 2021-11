Mundial2022: Irlanda conta com capitão Coleman frente a Portugal

O lateral direito dos ingleses do Everton tinha ficado de fora dos últimos encontros dos irlandeses devido a lesão, tal como os médios Jayson Molumby (West Bromwich Albino) e Alan Browne (Preston North End), que também atuam na Liga inglesa, embora estes ausentes por castigo.



Portugal visita a República da Irlanda, no Estádio Aviva, Dublin, em 11 de novembro, na penúltima ronda do grupo A de qualificação para o Mundial2022, seguindo-se a receção à Sérvia, 14 de novembro, no Estádio da Luz, Lisboa.



Com duas partidas para disputar, a ‘equipa das quinas’ ocupa o segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, menos um do que os sérvios, que têm mais um encontro realizado.



Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, pois Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-off'.



Destas 12 equipas presentes nos 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.







Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Caoimhin Kelleher (Liverpool, Ing), Gavin Bazunu (Portsmouth, Ing), Mark Travers (Bournemouth, Ing).



- Defesas: Seamus Coleman (Everton, Ing), Matt Doherty (Tottenham, Ing), Ryan Manning (Swansea, Gal), Enda Stevens (Sheffield United, Ing), James McClean (Wigan Athletic, Ing), Shane Duffy (Brighton Hove Albion, Ing), John Egan (Sheffield United, Ing), Andrew Omobamidele (Norwich City, Ing), Nathan Collins (Burnley, Ing).



- Médios: Conor Hourihane (Sheffield United, Ing), Josh Cullen (Anderlecht, Bel), Jeff Hendrick (Newcastle, Ing), Jason Knight (Derby County, Ing), Jayson Molumby (West Bromwich Albion, Ing), Alan Browne (Preston North End, Ing), Jamie McGrath (St. Mirren, Esc).



- Avançados: Callum Robinson (West Bromwich Albino, Ing), Troy Parrott (MK Dons, Ing), Adam Idah (Norwich City, Ing), James Collins (Cardiff City, Ing), Will Keane (Wigan Athletic, Ing), Chiedozie Ogbene (Rotherham United, Ing), Daryl Horgan (Wycombe Wanderers, Ing).