Mundial2022: Kenny elogia Portugal e diz que Irlanda tem de "fazer por merecer"

“Será um grande jogo de futebol, contra uma equipa muito boa. Basta ver a quantidade de opções que têm. Por exemplo, joga o Bruno Fernandes, mas depois têm o Renato Sanches ou o João Félix para entrar. Não lhes faltam opções”, afirmou Stephen Kenny, em conferência de imprensa, em Dublin.



Na antevisão da partida do Grupo A, agendada para quinta-feira, na capital irlandesa, o técnico referiu que a seleção portuguesa tem “uma equipa de classe mundial, já foi campeã europeia e também venceu a Liga das Nações”.



“Têm jogadores excecionais, não é possível prever nada do que possa acontecer contra eles, porque têm muita qualidade em todas as posições. Vamos ter de nos superar, para atingirmos o nível que queremos apresentar, e ser inteligentes”, observou.



Ainda assim, Kenny lembrou que a República da Irlanda joga em casa e também possui “bons jogadores”, os quais têm contribuído para que a seleção “venha progredindo enquanto equipa”.



“É um privilégio termos a casa cheia neste jogo. É muito bom para os jogadores sentirem esse ambiente novamente, e queremos ter um desempenho de acordo com isso. Temos de fazer por merecer tudo o que alcançarmos neste jogo, porque vamos defrontar uma grande equipa e ninguém nos dará nada”, vincou.



Por outro lado, Stephen Kenny recusou que Portugal seja ‘apenas’ Cristiano Ronaldo, apesar de o ‘capitão’ luso ter sido decisivo no primeiro jogo entre as duas seleções, em setembro, ao assinar o ‘bis’, aos 89 e 90+6 minutos, que permitiu à equipa das ‘quinas’ dar a volta ao marcador e vencer por 2-1



“É um jogador incrível, mas eles têm outros grandes jogadores. Podem castigar qualquer adversário de muitas formas”, disse.



O encontro está agendado para as 19:45, no Estádio Aviva, em Dublin, e será dirigido pelo espanhol Jesus Gil Manzano.



Portugal, segundo classificado, com 16 pontos, em seis jogos, e Sérvia, líder, com 17, em sete encontros, são as únicas seleções do Grupo A com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022. Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.



Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das ‘quinas’ só precisará de pontuar face à Sérvia, no domingo, para se qualificar diretamente, enquanto uma derrota com os irlandeses fará com que a seleção lusa seja obrigada a bater os sérvios na derradeira partida, marcada para o Estádio da Luz, em Lisboa.