Mundial2022. Lukaku na seleção da Bélgica apesar de lesionado

Lukaku, que só fez cinco encontros esta temporada, sofreu uma lesão muscular em agosto, regressando à competição em outubro, mas apenas disputou dois encontros antes de sofrer nova lesão na coxa.



O selecionador belga, Roberto Martínez, já tinha dito que iria chamar Lukaku, que tem 68 golos ao serviço dos "diabos vermelhos", desde que o avançado pudesse jogar pelo menos um jogo na fase de grupos.



“Está a receber tratamento. Até 22 de novembro, 24 horas antes do nosso primeiro jogo (com o Canadá), tem oportunidade de ficar a 100%”, defendeu o selecionador.



Além de Lukaku, Martínez chamou as grandes figuras da equipa, como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne e Eden Hazard, que apenas fez seis jogos esta temporada pelo Real Madrid, além de Jan Vertonghen, ex-jogador do Benfica.



A Bélgica, que está no Grupo F, juntamente com Canadá, Marrocos e Croácia, vai participar pela 14.ª vez num Mundial, tendo sido terceira classificada em 2018, na Rússia.



Lista de 26 convocados da Bélgica:



- Guarda-redes: Thibaut Courtois (Real Madrid, Esp), Simon Mignolet (Club Brugge) e Koen Casteels (Wolfsburgo, Ale).



- Defesas: Toby Alderweireld (Antuérpia), Jan Vertonghen (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa, Ing), Wout Faes (Leicester, Ing), Arthur Theate (Rennes, Fra), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Borussia Dortmund, Ale), Timothy Castagne (Leicester, Ing), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid, Esp) e Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, Ale).



- Médios: Axel Witsel (Atlético de Madrid, Esp), Youri Tielemans (Leicester, Ing), Amadou Onana (Everton, Ing), Hans Vanaken (Club Brugge) e Kevin De Bruyne (Real Madrid, Esp).



- Avançados: Romelu Lukaku (Inter Milão, Ita), Eden Hazard (Real Madrid, Esp), Michy Batshuayi (Fenerbahçe, Tur), Charles De Ketelaere (AC Milan, Ita), Jeremy Doku (Rennes, Fra), Dries Mertens (Galatasaray, Tur), Lois Openda (Lens, Fra) e Leandro Trossard (Brighton, Ing).