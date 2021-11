Mundial2022. Luz pode qualificar equipa das quinas pela sétima vez

Em solo luso, Portugal só garantiu mais quatro presenças em fases finais, duas vezes em casa do FC Porto, as Antas (Mundial de 1966) e o Dragão (Euro2008), uma no Municipal de Aveiro (Mundial de 2006) e outra no de Braga (Euro2016).As restantes conquistas aconteceram no estrangeiro, mais precisamente em Estugarda, na Alemanha (Mundial de 2006), em Zenica, na Bósnia-Herzegovina (Mundial de 2010), em Solna, na Suécia (Mundial de 2014) e no Luxemburgo (Euro2020).





O sucesso caso a caso







A primeira vez que a Luz "acendeu" um apuramento luso, o primeiro para um Europeu (1984), aconteceu em 13 de novembro de 1983: bastou um penálti de Jordão, ‘cavado’ por Chalana, aos 42 minutos, para conseguir a indispensável vitória sobre a União Soviética (1-0).Doze anos depois, bastava um empate face à República da Irlanda para chegar ao Europeu de 1996 e Portugal não facilitou, vencendo por 3-0, numa noite de chuva, com tentos de Rui Costa, atual presidente do Benfica, Hélder Cristóvão e Jorge Cadete.Para lograr entrada direta no Euro2000, como "rei" dos segundos classificados, a seleção nacional precisava de ganhar à Hungria por 3-0 e a Luz voltou a festejar, graças a golos de Rui Costa, João Vieira Pinto e Abel Xavier, este já depois de uma ‘infantil’ expulsão de Pauleta, aos 42 minutos.A Luz foi, depois, talismã pela primeira num apuramento para um Mundial, o de 2002, numa tranquila goleada à Estónia por 5-0, selada com um "bis" do suplente Nuno Gomes e tentos de João Pinto, Pauleta e Figo.Uma década volvida, já no novo Estádio da Luz, Portugal jogou frente à Bósnia-Herzegovina o apuramento para o Europeu de 2012, depois de já ter empatado 0-0 fora, na primeira mão do "play-off", e goleou por 6-2, com "bis" de Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga e tentos de Nani e Miguel Veloso.A última ocasião que a casa do Benfica viu um apuramento luso aconteceu em 10 de outubro de 2017, dia em que Portugal estava obrigado a vencer a Suíça e conseguiu-o, por 2-0, com um autogolo de Djourou e um golo de André Silva.