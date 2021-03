Mundial2022. Países Baixos-Letónia testa adeptos nas bancadas

”, justificou a Federação Holandesa de Futebol.A Arena Johan Cruyff, em Amesterdão, é um dos 12 recintos anfitriões do Euro2020, adiado um ano devido à pandemia da covid-19, recebendo três partidas da fase de grupos e uma dos oitavos de final.Nas bancadas serão criadas bolhas de adeptos que não se podem misturar entre si, sendo ainda definidos diferentes horários de entrada, para evitar aglomerações.Num desses grupos será medido, durante o encontro, a dispersão de aerossóis no ar, a principal via de contágio do vírus.Este teste já tinha sido feito em dezembro no mesmo recinto, mas sem público e com recurso a geradores artificiais.

A parceria entre o governo e o setor dos eventos já tinha permitido estudos similares em dois jogos da segunda divisão dos Países Baixos, nos quais foram permitidos 1.500 adeptos, bem como num concerto de música, em 6 de março em Amesterdão, que recebeu 1.300 pessoas.