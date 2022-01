Mundial2022. Panamá aproxima-se de México e EUA

Após 10 de 14 jornadas, os panamianos passaram a somar 17 pontos, ficando a apenas um dos 18 de México, terceiro, e dos Estados Unidos, segundos, que perderam por 2-0 no Canada, agora com liderança reforçada, com 22 pontos.



Em Hamilton, Cyle Larin, avançado do Besiktas, logo aos sete minutos, e Sam Adekugbe, defesa do Hatayspor, a acabar, aos 90+5, selaram o triunfo dos invictos canadianos, que contaram no ‘onze’ com o central Steven Vitória, jogador do Moreirense.



Pelo contrário, Stephen Eustáquio, recentemente emprestado pelo Paços de Ferreira ao FC Porto até final da temporada, foi suplente não utilizado nos canadianos, enquanto Reggie Cannon, defesa do Boavista, entrou aos 76 minutos nos Estados Unidos.



No mítico Estádio Azteca, no México – país onde o Canadá cumpriu a sua única presença em Mundiais, em 1986, somando três desaires -, os "aztecas" dececionaram, ficando-se por uma igualdade face à Costa Rica, quinta da tabela, com 13 pontos.



Ao contrário do segundo e do terceiro classificados, o Panamá venceu, num jogo que até lhe começou a correr da pior forma, ao sofrer um penálti de Michail Antonio, aos cinco minutos, e desperdiçar um castigo máximo, aos 18, por Eric Davis.



Os panamianos não acusaram, porém, esse mau início e deram a volta ao encontro, com um autogolo de Javain Brown, aos 43 minutos, a "redenção" de Eric Davis, aos 51, e um golo do suplente Ariano Azmahar, aos 69. Andre Gray ainda reduziu, aos 87.



No último jogo da ronda, El Salvador (nove pontos) saltou para o sexto lugar, por troca com a Jamaica (sete), ao vencer por 2-0 nas Honduras (três), graças a golos de Nelson Bonilla, aos 35 minutos, e Darwin Ceren, ao 90+2.



Na formação da casa, Jonathan Toro, da Académica, e Bryan Rochez, do Nacional, foram titulares, sendo ambos substituídos ao intervalo.



A qualificação prossegue na quarta-feira, com 11.ª jornada, na qual o Canadá joga em El Salvador, os Estados Unidos recebem as Honduras, o México é anfitrião do Panamá e a Jamaica enfrenta no seu reduto a Costa Rica.



Os três primeiros classificados da fase final da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para o Qatar2022, enquanto o quarto vai disputar um "play-off" intercontinental.