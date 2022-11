Mundial2022. Paulo Bento só pensa na Coreia do Sul

Na véspera da estreia no Campeonato do Mundo, naquele que será o segundo enquanto selecionador, depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, o técnico, de 53 anos, falou à comunicação social, em Doha, sobre o duelo com os lusos, apesar de estar marcado apenas para a 2 de dezembro.”, começou por dizer Paulo Bento.O treinador português, que ao serviço da equipa das quinas alcançou as meias-finais do Euro2012, na Ucrânia e Polónia, lembrou os casos dos compatriotas Fernando Santos, atual selecionador luso, e Carlos Queiroz, do Irão, quando questionado sobre o momento de defrontar o seu país.”, recordou.Depois, admitiu que: “Claramente que sim, mas não se pode ter tudo. É preparar um jogo de cada vez, de uma forma profissional e séria”.Na quinta-feira, os coreanos estreiam-se no grupo, diante do Uruguai, que conta ainda com o Gana, e Paulo Bento deu o mote para tentar atingir os melhores resultados.”, perspetivou.A equipa agora comandada por Diego Alonso mereceu elogios por parte de Paulo Bento, que destacou aquele jogador que, talvez, esteja em melhor forma na seleção sul-americana, o médio Fede Valverde, do Real Madrid.”, apontou.A terminar, falou da estrela maior da seleção asiática, o extremo Son, dos ingleses do Tottenham, que foi recentemente operado à face, pelo terá de utilizar uma máscara nos encontros do Mundial, uma “adaptação que não está a criar problemas”, de acordo com Paulo Bento, apesar de existir “algum risco”.”, explicou.Son foi operado em 4 de novembro, para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado no encontro com o Marselha, da Liga dos Campeões.Na quinta-feira, a Coreia do Sul enfrenta o Uruguai a partir das 16h00 (13h00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Al Rayyan.