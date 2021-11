Mundial2022. Portugal define em Dublin o ritmo da decisão com a Sérvia

Com duas partidas para disputar, a seleção portuguesa ocupa o segundo lugar, com 16 pontos, menos um do que a líder Sérvia (17), que tem mais um encontro disputado, pelo que o duelo com os sérvios, no Estádio da Luz, assumirá sempre caráter decisivo, independentemente do que suceder com os irlandeses, que já estão matematicamente afastados da corrida ao Qatar, face aos cinco pontos somados.





Desta forma, em caso de vitória ou empate em Dublin, Portugal precisará apenas de um empate frente ao conjunto do Balcãs, na derradeira partida, para carimbar a qualificação automática, porque só o primeiro lugar garante apuramento direto, enquanto o segundo obriga à participação nos "play-offs".





O triunfo sobre a República da Irlanda colocará o conjunto comandado por Fernando Santos isolado no topo do grupo, com mais dois pontos do que a Sérvia, e o empate também vale a liderança, em igualdade pontual, pois a seleção nacional tem vantagem na diferença de golos (16-4 contra 16-8).





Por outro lado, é certo que, se perder na capital irlandesa , a equipa das quinas estará obrigada a bater a Sérvia para garantir automaticamente um lugar na fase final do Mundial, já que entrará no Estádio da Luz na mesma situação em que se encontra neste momento, ou seja com menos um ponto do que o líder do grupo.





O penúltimo duelo do Grupo A de apuramento, em Dublin, acontece dois meses após o jogo no Estádio Algarve, no qual a seleção portuguesa esteve a perder com os irlandeses, mas acabou por ser salva por dois golos do capitão Cristiano Ronaldo, aos 89 e 90+6 minutos, e assegurou o triunfo por 2-1.





Apesar do cenário que permite a Portugal garantir a qualificação com duas igualdades, Fernando Santos já se recusou a pensar em algo que não seja a vitória em ambos os jogos, a começar já diante da República da Irlanda, num duelo que o próprio técnico apelidou de “final”, depois do susto por que passou em setembro.