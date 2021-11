Mundial2022. Portugal nos "play-offs" pela quarta vez desta vez em dose dupla

Duas vitórias para 2010







Em novembro de 2009 a seleção lusa jogou o acesso ao Mundial de 2010 face aos bósnios e começou com um triunfo por 1-0 na Luz, selado pelo central Bruno Alves, aos 31 minutos.A vantagem não era muito folgada, mas, em Zenica, Portugal voltou a vencer, pelo mesmo resultado, desta vez graças a um golo do médio Raul Meireles, aos 56 minutos.





Empate e goleada para 2012







Dois anos volvidos, o cenário repetiu-se, sendo que, desta vez o "play-off" com a Bósnia-Herzegovina começou a ser jogado em Zenica, onde se registou um 0-0.Na Luz, em 15 de novembro de 2011, a seleção lusa não teve dificuldades, em conseguir o apuramento, materializado com uma goleada por 6-2, obtida com "bis" de Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga e tentos de Nani e Miguel Veloso.





Pleno frente para 2014







Para não variar, na qualificação seguinte, para o Mundial de 2014, Portugal também não conseguiu dispensar os "play-offs", sendo que, desta vez, o adversário foi a Suécia.Como também é habitual, a Luz foi escolhida para o jogo caseiro e a seleção das quinas entrou a ganhar, graças a um golo (82 minutos) de Cristiano Ronaldo.O então jogador do Real Madrid realizou, depois, uma portentosa exibição na Suécia, onde, em 19 de novembro de 2013, conseguiu um "hat-trick", com golos aos 50, 77 e 79 minutos, que anulou o "bis" de Zlatan Ibrahimovic, aos 68 e 72.





Para 2022 apuramento diferente







Desta vez, e depois da impensável derrota caseira face à Sérvia (1-2), Portugal caiu nuns "play-offs" em que terá de ultrapassar dois adversários, em jogo único, para chegar à fase final do Mundial de 2022, no Qatar.Face aos 17 pontos conquistados no Grupo A europeu de apuramento, o "onze" de Fernando Santos será cabeça de série no sorteio de 26 de novembro e anfitrião nas meias-finais. Para a final, a equipa caseira será determinada por sorteio.

Os encontros dos "play-offs" de apuramento vão ser disputados entre 24 e 29 de março de 2022.