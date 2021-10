Mundial2022. Portugal prepara para duelos com Qatar e Luxemburgo

A sessão está agendada para a Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, sendo previsível que João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário e Bernardo Silva já integrem o treino, depois de na terça-feira terem feito somente trabalho de recuperação no ginásio.José Fonte e Trincão, que falharam o primeiro treino por ainda não se terem juntado à seleção, também deverão estar à disposição, pelo que a principal dúvida é Diogo Jota, já que o avançado do Liverpool apresentou queixas musculares e não subiu ao relvado na terça-feira.Antes do início do treino, um jogador a designar falará aos jornalistas, em conferência de imprensa.A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, às 20h15, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19h45, para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, com menos um jogo, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).