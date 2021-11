Mundial2022. Portugal procura primeira vitória oficial na Irlanda

Das seis visitas a Dublin, apenas duas tiveram contornos oficiais, sendo que Portugal perdeu a primeira, em 1995, no apuramento para o Euro1996, e empatou a segunda, em 2001, no caminho para o Mundial2002.





Face a este cenário, resta saber qual dos ditados se aplicará à próxima partida: se "à terceira, é de vez" ou se "não há duas sem três".





Em abril de 1995, a seleção nacional, então orientada por António Oliveira, saiu da capital irlandesa derrotada por 1-0, culpa de um autogolo de Vítor Baía em cima do intervalo, depois de remate de Steve Staunton e simulação de John Aldridge.





Contudo, sete meses volvidos, Portugal vingou-se do desaire e carimbou a presença no Euro1996, graças a uma vitória por 3-0 num Estádio da Luz cheio e que presenciou, debaixo de chuva, o monumental "chapéu" de Rui Costa ao guarda-redes



Alan Kelly, antes de Hélder Cristóvão e Jorge Cadete fixarem o resultado.





Na segunda visita oficial a Dublin, e novamente sob o comando de António Oliveira, a equipa das quinas empatou 1-1 em 2001, com Roy Keane a inaugurar o marcador para os irlandeses e Luís Figo a repor a igualdade para o conjunto luso.





As duas seleções viriam a terminar no topo do grupo de qualificação com os mesmos pontos e confirmaram o apuramento para o Mundial2002, que se realizou na Coreia do Sul e no Japão.





Nos restantes quatro encontros em Dublin, todos de caráter particular, Portugal venceu dois e perdeu outros tantos. Em 1947, ganhou por 2-0, com tentos de Jesus Correia e António Araújo, e em 1996 venceu por 1-0, graças a um golo de António Folha.





Já os dois desaires, ocorreram em 1949 e em 2005, ambos por 1-0.





Em termos globais, a seleção nacional defrontou a República da Irlanda em 14 ocasiões, nas quais somou oito vitórias, quatro derrotas e dois empates.





O último embate aconteceu há pouco mais de dois meses, no Estádio Algarve, com Cristiano Ronaldo a revelar-se decisivo no triunfo por 2-1, ao assinar, aos 89 e 90+6 minutos, o "bis" que permitiu à equipa das quinas dar a volta ao marcador.





Portugal e República da Irlanda jogam na quinta-feira, a partir das 19h45, em Dublin, no penúltimo encontro do conjunto luso no Grupo A de qualificação para o Mundial2022.