Mundial2022. Portugal ultima detalhes antes do duelo com Luxemburgo

Portugal tem uma sessão agendada para esta manhã, no Vale do Garrão, em Almancil, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, restando saber se o avançado do Liverpool surgirá pela primeira vez no relvado desde que se iniciou a concentração da equipa das ‘quinas’.



Jota tem estado a contas com problemas musculares e não só falhou todos os treinos realizados até agora, como também ficou de fora do particular de sábado, com o Qatar, que a seleção nacional venceu por 3-0, com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva.



O selecionador Fernando Santos terá, à partida, todos os restantes jogadores à disposição, depois de na véspera os titulares da partida com os qataris terem feito trabalho de recuperação no hotel, à exceção de Nuno Mendes, que integrou a sessão.



Ao início da tarde, o técnico e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa, de antevisão do jogo com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, com arbitragem do francês Benoît Bastien.



Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.



Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).