Mundial2022: Qatar inaugura sexto estádio que vai receber encontros do torneio

"O Estádio Al Thumama, situado no sul da capital do Qatar, Doha, foi inaugurado hoje numa celebração com música e fogos de artifício, e é o sexto estádio concluído no qual será disputado o Campeonato do Mundo de 2022", assinalou o organismo, na rede social Twitter.



Esta moderna instalação foi projetada pelo arquiteto Ibrahim Jaidah e tem o formato de um chapéu tradicional do Médio Oriente.



O jogo escolhido para a abertura ao público do Al Thumama foi a final da Taça Emir, que opôs um dos maiores clubes do Qatar, o Al-Rayyan, que recentemente contratou o colombiano James Rodríguez, e o Al-Saad, do técnico espanhol Xavi Hernández, que viu a sua equipa conquistar o troféu, no desempate por grandes penalidades (5-4), após uma igualdade a um golo.



A inauguração do Al Thumama contou com a presença do emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e do presidente da FIFA, o ítalo-suíço Gianni Infantino.



Na corrida ao torneio que se vai realizar durante o inverno está Portugal, que ocupa o segundo lugar do Grupo A da qualificação europeia, com 16 pontos, menos um que a Sérvia, que tem mais um jogo disputado.



O jogo decisivo está agendado para 14 de novembro, no Estádio da Luz, Lisboa, onde o campeão europeu de 2016 recebe os sérvios, três dias depois de jogar em Dublin, frente à República da Irlanda.



O Mundial2022 vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro.