Mundial2022: Queiroz diz que jogo com Inglaterra é "o sonho de uma vida" para o Irão

“É o jogo mais importante das nossas vidas, porque é o próximo. Para nós, sobretudo para os jogadores, é o sonho de uma vida. Desde pequenos que veem jogos do campeonato inglês e agora têm a oportunidade de defrontar aqueles jogadores que veem na televisão”, afirmou o técnico, na antevisão da partida de estreia no Campeonato do Mundo, agendada para segunda-feira.



Carlos Queiroz, que falava no Centro Nacional de Congressos do Qatar, local em que serão realizadas todas as conferências de imprensa de antevisão de todos os jogos, confessou que a partida do Grupo B, que integra também Estados Unidos e País de Gales, será igualmente uma “oportunidade única” para ele próprio, uma vez que nunca defrontou a seleção inglesa na carreira.



“É uma oportunidade única para mim também, porque tenho mais de 200 jogos internacionais por seleções, mas é a primeira vez que vou jogar contra Inglaterra. Esperamos proporcionar um grande jogo de futebol e, depois, tentar alcançar o melhor resultado possível”, disse.



Na quarta participação num Campeonato Mundo, a terceira consecutiva ao comando do Irão, Queiroz vai estrear-se diante daquela que considerou ser “uma das 10 melhores seleções do mundo” e uma “séria candidata a conquistar uma medalha ou até mesmo a ser campeã do mundo”.



“Têm imenso talento na equipa, um selecionador que conhece muito bem os jogadores, conseguiu chegar às meias-finais do último Mundial. Temos de saber o que fazer durante o jogo, jogar com ambição. Essa será a mentalidade para o jogo com Inglaterra, mas também diante das outras equipas”, salientou.



Por outro lado, o técnico, que em 2002/03 e entre 2004 e 2007 foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United, destacou a “atitude fantástica” dos jogadores ingleses, que “adoram jogar o jogo” e “não são obcecados pela posse de bola, como acontece em Espanha ou Portugal”.



“Mesmo tendo menos posse de bola, criam muitas oportunidades de golo. Estão sempre preparados para jogar, com o objetivo de marcar golos”, realçou Queiroz, que, além do Irão, também orientou Portugal, no Mundial2010, na África do Sul.



O encontro entre o Irão e Inglaterra está marcado para segunda-feira, às 13:00 locais (10:00 em Lisboa), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.



Esta é a sexta participação da seleção iraniana num Mundial, depois de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018, sendo que em nenhuma delas passou da fase de grupos.