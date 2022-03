Mundial2022: Roberto Mancini considera que não há favorito no Itália-Macedónia do Norte

"Partimos todos em condições iguais, não há equipas favoritas. Tudo pode acontecer nos 90 minutos. Os rapazes conhecem-se bem e sabem o que têm de fazer. Só precisam de se concentrar e jogar um bom futebol" afirmou Mancini na conferência de imprensa de lançamento do jogo de quinta-feira, em Palermo.



A Itália não se qualificou para a último Mundial, na Rússia, em 2018, mas ostenta o estatuto de campeã europeia em título, o que aumenta a pressão sobre a 'squadra azzura': "É inútil pensar nisso, só temos que estar focados. Sabemos jogar bom futebol, temos a mentalidade certa e só precisamos de estar focados no que temos que fazer em campo".



Sobre a Macedónia do Norte, o selecionador italiano considerou que é uma seleção que "defende bem e tem qualidades técnicas importantes", e quando questionado sobre a possibilidade de tudo se decidir nos penáltis, afirmou que a equipa "está preparada para essa possibilidade", mas ressalva que o objetivo é "vencer nos 90 minutos".



No caso de a seleção italiana vencer a Macedónia do Norte, na quinta-feira, irá disputar uma vaga no Mundial2022 frente a Portugal ou à Turquia, se se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.



Entretanto, o experiente central italiano Giorgio Chiellini confessou que a seleção italiana pensa neste jogo com a Macedónia do Norte desde novembro do ano transato, mas garante que a sua experiência o leva a encarar a partida "com serenidade".



"Pensamos neste jogo desde novembro. A experiência que temos leva-nos a encará-lo com serenidade, sem excessiva tensão, mas conscientes de que não devemos fazer nada que não saibamos fazer. O facto de não termos conseguido qualificar-nos para o último Mundial não é um peso para nós, pelo contrário, essa experiência pode ajudar-nos agora", disse o capitão 'azzurro' na conferência de imprensa.