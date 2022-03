Mundial2022. Seleção avança para o Qatar entre os melhores

A principal seleção nacional de futebol vai ficar a conhecer os seus adversários na fase final já esta sexta-feira, a partir das 17h00.





Portugal vai ter o estatuto de cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, que terá lugar esta sexta-feira em Doha, no Qatar.



A FIFA já havia anunciado na passada semana as regras para o referido sorteio, explicando então que as seleções iriam ser divididas por quatro diferentes potes de acordo com a mais recente atualização do "ranking" FIFA antes do sorteio, uma atualização que ocorrerá quinta-feira, 31 de março.



O organismo máximo do futebol mundial explicou ainda que o Qatar, como país anfitrião, figuraria no pote dos principais cabeças-de-série ao lado dos sete primeiros classificados desse "ranking".



Portugal ocupa, atualmente, o oitavo lugar do "ranking" FIFA mas, face ao afastamento da Itália, uma das seleções que está à sua frente, vai figurar também nesse pote principal.







É já possível fazer um esboço daquela que será a composição dos vários potes para o sorteio e perceber assim quem poderão ser os adversários de Portugal.



Pote 1: Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal.



Pote 2: Países Baixos, México, Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Suíça, Uruguai, Croácia.



Pote 3: Japão, Irão, Sérvia, Marrocos, Coreia do Sul, Polónia, Senegal, Tunísia.



Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e as seleções que garantirem as três vagas ainda em aberto via "play-offs".