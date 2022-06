Mundial2022: Seleções podem chamar até 26 jogadores para a lista final

O Conselho da FIFA, composto pelo presidente do organismo que tutela o futebol mundial e os presidentes das seis confederações, decidiu que as seleções presentes no Qatar, entre as quais Portugal, podem eleger um mínimo de 23 jogadores e um máximo de 26 para disputarem a competição.



A FIFA revela ainda que vão poder estar no banco de suplentes 26 pessoas, até 15 jogadores e 11 elementos do ‘staff’, o que significa que nenhum dos jogadores chamados terá de ficar fora da ficha de jogo.



Os jogadores selecionados para o Mundial2022 só podem jogar pelos seus clubes até dia 13 de novembro e a lista provisória de jogadores convocados será aumentada de 35 para 55 jogadores.



O Mundial2022 realiza-se no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.



Na primeira fase, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.