Mundial2022: Sérvia goleia e iguala Portugal no topo do Grupo A

Em Belgrado, o avançado Aleksandar Mitrovic, treinado pelo português Marco Silva no Fulham, foi a principal figura da partida, ao assinar os primeiros dois golos dos sérvios e do encontro, aos 22 e 35 minutos.



Na segunda parte, Olivier Thill, aos 77 minutos, ainda deu alguma esperança ao Luxemburgo, mas um autogolo de Chanot, aos 82, e um remate certeiro de Milenkovic, aos 90+6, acabaram por dar uma vitória expressiva à Sérvia, que se ‘colou’ a Portugal na liderança do Grupo A, com 10 pontos.



Após um surpreendente arranque, o Luxemburgo segue no terceiro posto, a quatro pontos da dupla da frente, com o primeiro classificado a ser o único com acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo, enquanto o segundo será obrigado a jogar uma segunda ronda.



Além do desaire, a seleção luxemburguesa perdeu Gerson Rodrigues, a sua principal figura, para a próxima jornada, em que jogará novamente frente à Sérvia, mas em casa, em 09 de outubro. O avançado viu o segundo cartão amarelo aos 90+5 minutos e foi expulso.



Dias depois de ter ficado a poucos minutos de vencer Portugal no Algarve (derrota por 2-1), a Irlanda, que continua longe dos tempos em que lutava pelos primeiros lugares nas fases de apuramento, empatou 1-1 na receção ao Azerbaijão, num duelo entre equipas que só agora somaram o primeiro ponto no grupo.



Em Dublin, Emin Makhmudov, aos 45+1 minutos, deu vantagem ao Azerbaijão, seleção que na terça-feira recebe Portugal, em Baku, mas já perto do final, aos 87, Shane Duffy refez a igualdade.



Em Riga, a Noruega saltou provisoriamente para a liderança do Grupo G, após vencer na Letónia, por 2-0, com golos de Haaland (20 minutos, de grande penalidade) e Elyounoussi (66).



A seleção escandinava somou o terceiro triunfo no agrupamento e passou a somar 10 pontos, mais um do que a Turquia, segunda classificada, que ainda hoje joga em Gibraltar.



No Grupo H, a Rússia também passou a liderar provisoriamente, depois de vencer no Chipre, por 2-0, com tentos de Erokhin, aos seis minutos, e Zhemaletdinov, aos 55, ambos com assistência de Smolov.



Os russos, que somam agora 10 pontos, ficam à espera de um ‘tropeção’ ainda hoje da Croácia, segunda, com sete, na deslocação à Eslováquia.



Os atuais vice-campeões mundiais foram também apanhados provisoriamente pela Eslovénia, que venceu na receção a Malta, por 1-0.



Destaque ainda para a primeira vitória da Finlândia no Grupo D, num duelo que terminou 1-0, sobre o Cazaquistão, em Helsínquia.



A seleção finlandesa está agora no segundo lugar, com cinco pontos, e com menos um jogo do que a França, que lidera. Os campeões mundiais têm hoje uma deslocação que promete ser complicada a Kiev, para defrontar a Ucrânia.