Mundial2022: Sete futebolistas que jogaram em Portugal nos convocados do Brasil

Sete futebolistas que jogaram em Portugal estão entre os 26 convocados do Brasil para o Mundial2022, no Qatar, divulgou hoje o selecionador 'canarinho, Tite, que deixou de fora os avançados Roberto Firmino, do Liverpool, e Gabriel Barbosa, do Flamengo.