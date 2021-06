Mundial2022: Taremi marca na vitória do Irão sobre o Bahrain, de Hélio Sousa

A seleção do Bahrain, treinada pelo português Hélio Sousa, perdeu hoje com o Irão por 3-0, com Mehdi Taremi, do FC Porto, a marcar o terceiro golo, no Grupo C de qualificação da zona asiática para o Mundial2022.