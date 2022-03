Mundial2022: Van Gaal considera "ridículo" que evento seja no Qatar e critica FIFA

“O argumento de que vamos jogar e organizar um torneio num determinado país para desenvolver lá o futebol, utilizado pela FIFA, não faz sentido. O que está em causa é dinheiro e são interesses comerciais, é isso que é importante para a FIFA”, referiu Van Gaal, em conferência de imprensa.



Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, cerca de 6.500 trabalhadores migrantes da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka teriam morrido, entre 2011 e 2020, durante a construção dos estádios onde se vai realizar o Mundial.



“Por que acha que não faço parte do comité da FIFA? Porque sempre resisti, mas isso não vai ajudar o mundo a livrar-se desse problema”, respondeu o selecionador holandês a um jornalista, que o questionou sobre a decisão de organizar o Mundial2022 no Qatar, para o qual a seleção ‘laranja’ está apurada.



Por outro lado, Van Gaal, que já avisou que não tem intenção de renovar o seu contrato com a federação, deu a sua aprovação à escolha do ex-treinador do Benfica, Ronald Koeman, para lhe suceder no cargo.



“Eu próprio o recomendei. É muito sensato que eles conversem com Koeman. Eu disse há um ano que eu era o único treinador disponível com experiência, agora isso aplica-se a Ronald Koeman. Seria um bom sucessor”, considerou.