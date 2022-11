Mundial2022. "Vice" Croácia estreia-se hoje

Finalista vencida frente à França em 2018, a Croácia, que sempre que passou a fase de grupos, joga com Marrocos, que apenas ultrapassou a primeira fase em 1986, num ano em que defrontou Portugal.O encontro do Grupo F, marcado para as 13h00 locais (10h00 em Lisboa), no Estádio Al Bayt, será o primeiro oficial entre as duas equipas.No mesmo grupo, a Bélgica, semifinalista em 2018, defronta às 22h00 locais (19h00 em Lisboa) o Canadá, que está pela segunda vez num Campeonato do Mundo, 36 anos depois de ter estado no México86.Quatro vezes campeã do mundo, a Alemanha dá o pontapé de saída no Grupo E, às 16h00 locais (13h00 em Lisboa), defrontando o Japão, que, em seis presenças em Mundiais, chegou três vezes aos oitavos de final.A "mannschaft" tenta no Catar recuperar da desilusão do último Mundial, em que caiu na fase de grupos inicial, algo que nunca lhe tinha acontecido.A Espanha, campeã em 2010 - desde então o melhor que conseguiu foi chegar aos oitavos de final em 2018 -, estreia-se frente à Costa Rica, num encontro marcado para as 19h00 locais (16h00).