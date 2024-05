Mundial2030. Candidatura ibero-marroquina revelada na Tailândia

Na capital tailandesa, à margem do 74.º Congresso da FIFA, o líder federativo e o comité da candidatura ibero-marroquina têm participado em reuniões com várias federações e confederações, porque, apesar de esta ser uma candidatura única, ainda vai ter de ser validada em congresso no final do ano.De acordo com a assessoria de imprensa da candidatura, Gomes e Laranjo encontraram-se com o presidente da Confederação de Futebol da Oceânia, Lambert Matlock, e com o seu secretário-geral, Franck Castillo e com o presidente da federação australiana, Anter Isaac, e o seu diretor executivo, James Johnson, que recentemente, organizaram, juntamente com a Nova Zelândia, o Mundial feminino de 2023.Esta quinta-feira, a agenda dos responsáveis portugueses está preenchida com os presidentes das confederações que suportam a candidatura, caso da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da UEFA, e com os presidentes das federações de Estados Unidos, México e Canadá, os países que vão organizar o Mundial2026.”, afirmou Fernando Gomes.Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.Argentina, Paraguai e Uruguai também irão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.