Mundial2030. FIFA formaliza decisão a 11 de dezembro

O presidente do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino, anunciou a data antes do encerramento do Congresso da FIFA, que terminou esta sexta-feira em Banguecoque.Na capital tailandesa, à margem do 74.º Congresso da FIFA,O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e António Laranjo, líder do comité da candidatura, bem como elementos das federações espanhola e marroquina estiveram em Banguecoque, multiplicando-se os contactos efetuados.Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o Campeonato do Mundo de 2030, anunciou a FIFA em outubro do ano passado.Argentina, Paraguai e Uruguai também irão acolher três partidas do Mundial2030, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.