Mundial2030: Infantino "cumpriu com a palavra", diz dirigente argentino

Em conferência de imprensa, realizada um dia depois de se saber que foi atribuída a organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, promovendo ainda a disputa de três jogos em Argentina, Paraguai e Uruguai, Tapia apareceu acompanhado pelos ministros do Turismo e Desportos e da Economia do país.



Nas instalações da AFA, em Ezeiza, batizadas com o nome de Lionel Messi após o Mundial do Qatar, no ano passado, Tapia afirmou que a Argentina foi "um dos países mais visitados por Infantino", como aconteceu em junho.



"Comprometeu-se a que a Argentina ia ser uma das sedes do Mundial, e cumpriu", disse o dirigente argentino.



O presidente da FIFA esteve na Argentina juntamente com o dirigente da Conmebol, Alejandro Domínguez, um dia após a final da Liga dos Campeões, para assistir à final do Mundial sub-20, em que o Uruguai se impôs à Itália por 1-0.



Tapia frisou que a notícia de que a Argentina recebe um jogo do Mundial2030 significa "o dia mais importante para o futebol argentino" desde 18 de dezembro do ano passado, quando os argentinos conquistaram o troféu pela terceira vez.



Realçou ainda o papel de Dominguez na obtenção do acordo que permite à América do Sul "cristalizar o sonho" de comemorar os 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo.



Portugal, com os Estádios da Luz, do Dragão e José Alvalade, estreia-se em Mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, enquanto Marrocos acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.



Esta vai ser a primeira vez que um Mundial será repartido por seis países. Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos, como forma de "celebrar o centenário" da competição, cuja primeira edição decorreu em solo uruguaio, em 1930.