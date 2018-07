Mundo desportivo espera por Cristiano Ronaldo em Turim

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2018, 07:55 / atualizado em 10 Jul, 2018, 07:55 | Futebol Internacional

O clube italiano continua a fazer tudo para garantir a transferência do capitão da seleção portuguesa.



Enquanto tal não acontece as figuras mediáticas do futebol internacional continuam a comentar a anunciada mudança.



Na segunda-feira o antigo guarda-redes da “Vecchia Signora”, Buffon, que assinou contrato por uma época com o Paris Saint Germain, comentou o anunciado ingresso de CR7 na sua antiga equipa: “Vê-lo lá não me causa nenhum incómodo… a sua chegada seria a melhor publicidade para o futebol italiano e prova que a família Agnelli está sempre atualizada”.