Nabil Fekir vai ser operado e desfalca Bétis

”, informou o Bétis em comunicado, acrescentando que o médio, campeão do mundo em 2018 com a seleção francesa, sofreu umaFekir, de 29 anos, chegou ao Bétis em 2019, proveniente do Lyon, é colega do internacional português William Carvalho, com quem partilhou a conquista da Taça do Rei de Espanha na última temporada, num plantel em que está também o guarda-redes Rui Silva.Atual quinto classificado da I Liga espanhola, o Bétis está na luta pelos quatro primeiros lugares que dão acesso à Liga dos Campeões e segue em prova na Liga Europa, na qual irá defrontar os ingleses do Manchester United nos oitavos de final, nos dias 9 e 16 de março.Este embate porá em campos opostos o capitão da equipa inglesa, Bruno Fernandes, e o médio do Bétis William Carvalho, ex-colegas de equipa no Sporting, além de Diogo Dalot que é jogador dos "red devils".