Nabil Maaloul volta a treinar a seleção da Tunísia

Lusa 27 Abr, 2017, 19:20 / atualizado em 27 Abr, 2017, 19:21 | Futebol Internacional

O novo treinador das 'águias de Cartago', de 54 anos, já tinha orientado a seleção da Tunísia em fevereiro de 2013, até renunciar sete meses depois.



Enquanto técnico de clubes, destacou-se em 2011 com a conquista da 'tripla' (campeonato, Taça e Liga dos campeões africanos) com o Esperance de Tunes.



Henryk Kasperczak, que estava em funções desde o verão de 2015, deixou o cargo depois de ser afastado pelo Burkina Faso de Paulo Duarte (2-0) nos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), em janeiro, no Gabão.



Novas derrotas em jogos particulares contra Camarões e Marrocos, no final de março, ditaram o seu afastamento.



A Tunísia continua na luta pelo apuramento para o Mundial de futebol de 2018, na Rússia, o que seria a sua primeira presença desde a edição de 2006, na Alemanha.



Lidera juntamente com a República Democrática do Congo o Grupo A, com o pleno de seis pontos, contra os zero da Guiné e da Líbia.