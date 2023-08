Nakamura, que tem sete encontros pela seleção japonesa, foi apenas titular no último encontro do Portimonense, enquanto Morita, 24 vezes internacional, foi totalista pelo Sporting nos três primeiros encontros da I Liga.O Japão vai vistar a Alemanha, em 9 de setembro, e joga três dias depois com a Turquia, na Bélgica, em dois encontros de preparação.