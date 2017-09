Nani ansioso para jogar na Serie A, apesar dos problemas físicos

Lusa 08 Set, 2017, 16:28 | Futebol Internacional

“Infelizmente, não vai ser possível jogar já no domingo com o AC Milan. Ainda não tive a oportunidade de jogar a sério. Estou apenas agora a fazer a minha pré-época, a trabalhar para ficar em forma e poder regressar o mais rápido possível”, afirmou Nani aos jornalistas, após o seu primeiro treino com a equipa da capital.



O extremo luso esteve parado durante toda a pré-temporada devido a uma lesão no joelho esquerdo e só no perto do fecho da janela de transferências consumou a sua ida para a Lazio.



Emprestado pelo Valência, o jogador de 30 anos mostrou-se “feliz e confiante” quanto ao seu futuro na Lazio e assumiu que está desejoso para “desfrutar” da Serie A, depois de já ter passado por campeonatos como o inglês e o espanhol.



“Tem grandes jogadores e agora estou muito agradecido por poder jogar aqui. Estou feliz e é tempo agora de desfrutar. Quero dar à equipa o meu melhor futebol. Espero uma grande temporada para mim e para a equipa”, referiu.



Formado no Sporting, Nani representou também o Manchester United, o Fenerbahce e, no ano passado, o Valência. O extremo tem 112 internacionalizações por Portugal, tendo-se sagrado campeão europeu em 2016, e marcou 24 golos com a camisola das ‘quinas’.



A Lazio terminou a última temporada da Serie A no quinto lugar.