Nani contratado por dois anos pelo Melbourne Victory

”, declarou o luso, com 35 anos.Nani representou na última temporada o clube italiano Veneza, último posicionado e relegado para o segundo escalão transalpino.O avançado português, com 112 internacionalizações, notabilizou-se no Sporting e teve o seu período mais produtivo da carreira ao serviço do inglês Manchester United (2007/14).Entre dois regressos ao Sporting, Nani teve ainda passagens por Turquia, Espanha e Estados Unidos da América, além da participação no triunfo da seleção portuguesa no Campeonato da Europa França2016.