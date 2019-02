Nani espera lutar pelo título norte-americano de futebol

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Fev, 2019, 08:01 / atualizado em 20 Fev, 2019, 08:01 | Futebol Internacional

"O que o Orlando City me ofereceu é o que sempre procurei como profissional: competir, ganhar e conquistar títulos", declarou, durante a sua apresentação oficial, referindo que o seu grande desafio no novo campeonato é "fazer parte de uma equipa que vai lutar pelo título".



"Tenho a certeza que juntos vamos formar uma equipa forte que pode competir, vencer e lutar para estar no topo", defendeu.



O ex-jogador do Sporting admitiu que já tinha recebido outras propostas para jogar na liga norte-americana de futebol (MLS, na sigla em inglês).



"Nos últimos dois anos houve tentativas de me levarem para a MLS, mas não era o momento certo", explicou o futebolista de 32 anos.



Antes de Nani, também Fredy Montero deixou o Sporting para assinar pelos Whitecaps de Vancouver, com o jogador português a confirmar que falou com o colombiano antes de tomar a decisão de assinar pelos Orlando City.



"Ele está muito feliz por eu ter decidido vir e vamos defrontar-nos. Somos grandes amigos, as nossas famílias são muito próximas e temos de encontrar tempo para nos ver", acrescentou.



O extremo internacional português rescindiu com o Sporting o contrato válido até junho de 2020 e assinou pelos Orlando City.



Na última passagem pelos "leões", iniciada no verão de 2018, Nani realizou 28 jogos, marcou nove golos, fez sete assistências e ganhou um título (Taça da Liga).



Origens



Formado no Real Massamá e no Sporting, no qual chegou à equipa principal em 2005/06 antes de rumar ao Manchester United, Nani já tinha regressado a Alvalade na temporada de 2014/15, por empréstimo do clube inglês.Além de Sporting e de Manchester United, ao qual esteve vinculado oito anos (2007-2015), Nani alinhou nos turcos do Fenerbahçe, em 2015/16, e, na época seguinte, nos espanhóis do Valência, que o cederam na temporada passada aos italianos da Lazio.Nani marcou 24 golos nas 112 ocasiões que jogou por Portugal, ao serviço da qual se sagrou campeão da Europa em 2016.Além do título europeu, Nani conquistou uma Liga dos Campeões (2007/08), um Mundial de clubes (2008), quatro Ligas inglesas (2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13), duas Taças da Liga inglesa (2008/09 e 2009/10), duas Taças de Portugal (2006/07 e 2014/15) e uma Taça da Liga (2018/19).